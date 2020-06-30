Пилот W Series Ирина Сидоркова выступит в серии СМП РСКГ

Пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова примет участие в сезоне СМП РСКГ, который стартует 11-12 июля на автодроме «Смоленское кольцо». 17-летняя Ирина вновь сядет за руль автомобиля команды «Академия Ралли». Ранее Сидоркова уже выступала на Volkswagen Polo, подготовленном этим гоночным коллективом, и в 2018 году одержала победу в классе «Национальный, юниор» Российской серии кольцевых гонок.

В предстоящем сезоне Ирина будет совмещать выступление в СМП РСКГ с участием в виртуальном чемпионате W Series Esports League, соревнования в котором проходят по четвергам и не пересекаются с этапами Российской серии кольцевых гонок. Дебют пилота в чемпионате W Series на реальных трассах вынужденно отложен из-за решения организаторов международной женской серии перенести гоночный сезон на 2021 год в связи с пандемией, сообщает пресс-служба SMP Racing .