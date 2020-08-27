Пилот SMP Racing Белов примет участие в трех финальных этапах «Формулы-3»

Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов примет участие в трех финальных этапах текущего сезона «Формулы-3».

Белов будет выступать на автомобиле чешской команды Charouz Racing System. Михаэль заменит Дэвида Шумахера, который перешел в другой гоночный коллектив.

Ближайший этап Формулы 3 состоится 28-30 августа на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Следом за ним последуют еще два раунда соревнований в Италии: 4-6 сентября на автодроме Монца, 11-13 сентября на автодроме Муджелло.