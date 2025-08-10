Пилот NASCAR Зилич получил перелом ключицы, празднуя победу в гонке

Американский автогонщик Коннор Зилич повредил ключицу во время празднования победы в гонке серии NASCAR Xfinity Series.

Соревнования прошли в ночь с 9 на 10 августа. После победы 19-летний американец залез на крышу своего автомобиля, его нога соскользнула, и он упал на землю. Спортсмена доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ключицы.

Позднее Зилич написал в своих соцсетях, что выписался из больницы и уже идет на поправку. По словам гонщика, у него не было выявлено никаких других травм.

Американец выступает в NASCAR Xfinity Series за команду JR Motorsports.