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Пилот NASCAR пришел в себя после серьезной аварии

11:52

Вице-чемпион Кубка NASCAR Райан Ньюман очнулся после серьезной аварии на «Дайтоне 500», сообщает Motorsport.com.

Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Сейчас 42-летний спортсмен пришел в сознание и начал разговаривать с семьей и врачами. Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии.

На последнем круге гонки «Форд» Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише «Дайтоны 500». В общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Дэнни Хэмлин.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/nascar-cup/news/popavshij-v-krupnuyu-avariyu-gonshchik-nascar-rajan-nyuman-prishel-v-soznanie/4687751/

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