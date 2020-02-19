Пилот NASCAR пришел в себя после серьезной аварии

Вице-чемпион Кубка NASCAR Райан Ньюман очнулся после серьезной аварии на «Дайтоне 500», сообщает Motorsport.com.

Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Сейчас 42-летний спортсмен пришел в сознание и начал разговаривать с семьей и врачами. Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии.

На последнем круге гонки «Форд» Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише «Дайтоны 500». В общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Дэнни Хэмлин.