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Пилот NASCAR находится в тяжелом состоянии после серьезной аварии на «Дайтона 500»

08:10

Пилот команды «Roush Fenway Racing» гоночной серии NASCAR Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на последнем круге гонки «Дайтона 500», сообщает пресс-служба NASCAR.

На последнем круге гонки «Форд» Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

— Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса, — говорится в заявлении Nascar. — Он находится в тяжелом состоянии, но доктора сообщили, что травмы, которые получил Райан, не угрожают его жизни. Мы ценим вашу поддержку и уважение к частной жизни Райана и его семьи, надеемся, что это продлится на протяжении всего времени восстановления гонщика.

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