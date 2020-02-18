Пилот NASCAR находится в тяжелом состоянии после серьезной аварии на «Дайтона 500»

Пилот команды «Roush Fenway Racing» гоночной серии NASCAR Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на последнем круге гонки «Дайтона 500», сообщает пресс-служба NASCAR.

На последнем круге гонки «Форд» Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020

— Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса, — говорится в заявлении Nascar. — Он находится в тяжелом состоянии, но доктора сообщили, что травмы, которые получил Райан, не угрожают его жизни. Мы ценим вашу поддержку и уважение к частной жизни Райана и его семьи, надеемся, что это продлится на протяжении всего времени восстановления гонщика.