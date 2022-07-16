Пилот «Камаз-мастер» Николаев сообщил, что команда готовится к «Дакару»

Пилот «Камаз-мастер» Эдуард Николаев сообщил, что команда готовится к ралли-марафону «Дакар».

«Мы готовимся к «Дакару». Он будет в январе, все еще может поменяться, но гонку «Шелковый путь» мы рассматривали как тест перед «Дакаром». Мы все обсудим и проанализируем по приезде домой, будем внедрять технологические решения и готовиться к «Дакару», — цитирует ТАСС Николаева.

«Дакар» в четвертый раз подряд пройдет в Саудовской Аравии. Первый этап состоится в Рабиге 31 декабря 2022 года, марафон закончится в Даммаме 15 января 2023 года. В 2022 году экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места в зачете грузовиков, победителем стал экипаж Дмитрия Сотникова.

16 июля экипаж под управлением Николаева стал вторым в итоговом зачете грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь», уступив экипажу Дмитрия Сотникова, также представляющему команду «Камаз-мастер».