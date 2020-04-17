Отец пилота «Формулы-2» Шварцмана заразился коронавирусом

Российский пилот команды «Формулы-2» PREMA и участник академии «Феррари» Роберт Шварцман сообщил, что его отец заразился коронавирусом.

— Пожалуйста поделитесь этим видео с вашей семьей и друзьями, чтобы не оказаться в той же ситуации, как моя семья! Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию друг от друга! Этот вирус не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста! — написал 20-летний Роберт.

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман по итогам сезона 2019/20 стал чемпионом «Формулы-3».