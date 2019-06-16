Оруджев взял на себя вину за аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана"

Российский пилот команды SMP Racing Егор Оруджев признался, что именно его ошибка привела к аварии во время гоночного марафона "24 часа Ле-Мана.

– Я допустил небольшую ошибку, которая очень дорого стоила. Хотел продолжить гонку, повреждения машины были не очень серьезными, все можно было устранить, но маршалы не позволили мне сделать этого, поскольку мигал красный огонек, который говорил о том, что мне нужно было в обязательном порядке ехать в медицинский центр, – цитирует ТАСС Оруджева.

Также пилот признал, что морально чувствует себя не самым лучшим образом:

– Обидно, полностью подвел команду – партнеров, механиков, инженеров. Хотел бы сказать большое спасибо команде, они проделали огромную работу, до того момента у нас все шло хорошо. Очень зол на себя, но хочу поблагодарить партнеров, которые меня поддержали, – сказал Оруджев.

Экипаж в составе Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразена сошел с дистанции на 11-м часу гонки. Оруджев находился за рулем, допустил ошибку, в результате чего прототип вылетел с трассы в стену.