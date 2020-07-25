Определился порядок старта в первых гонках на «Игора Драйв»

Стал известен порядок старта в первых гонках на «Игора Драйв» в рамках второго этапа чемпионата СМП РСКГ.

Первыми квалифицировались пилоты класса Спортпрототип CN. Лучшее время показал Сергей Иевлев — 2.10,623. Меньше секунды с круга уступили ему Иван Пугачев и Александр Дударев. Павел Кузьминов, прошлогодний серебряный призер класса S1600, будет стартовать с четвертой позиции.

А пятое время у единственного пилота на MitJet 2L Святослава Арсенова, который стал медленнее лидера на ShortCut на 2,364 секунды.