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Определился порядок старта в первых гонках на «Игора Драйв»

14:44
«Игора драйв». Фото рскг.рф.
«Игора драйв». Фото рскг.рф.

Стал известен порядок старта в первых гонках на «Игора Драйв» в рамках второго этапа чемпионата СМП РСКГ.

Первыми квалифицировались пилоты класса Спортпрототип CN. Лучшее время показал Сергей Иевлев — 2.10,623. Меньше секунды с круга уступили ему Иван Пугачев и Александр Дударев. Павел Кузьминов, прошлогодний серебряный призер класса S1600, будет стартовать с четвертой позиции.

А пятое время у единственного пилота на MitJet 2L Святослава Арсенова, который стал медленнее лидера на ShortCut на 2,364 секунды.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2391/

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