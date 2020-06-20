Очевидец рассказал подробности аварии Дзанарди

Как уже сообщал «СЭ», известный итальянский гонщик и паралимпиец Алессандро Дзанарди стал участником ДТП.

Дзанарди столкнулся с грузовиком, когда съезжал по склону. Об этом рассказал капитан паралимпийской команды велогонщиков Марио Валентини. В состав этой команды входил и Дзанарди, выигравший шесть медалей на Паралимпиадах в соревнованиях на велосипедах с ручным управлением.

— Это произошло на склоне. Алекс заскользил, когда на повороте появился грузовик, — цитирует Валентини La Reppublica. — Алекс попытался избежать столкновения, но не смог. Врачи прибыли через 20 минут после аварии. Им было сложно погрузить Занарди в скорую помощь, жена Алекса им помогала.

Дзанарди остается в тяжелом состоянии, говорится в заявлении больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен пострадавший.

#ForzaAlex. Легенда итальянского спорта попала под грузовик во время тренировки