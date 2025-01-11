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Сегодня, 16:04

Никита Мазепин: «Участники «24 часов Дубая» рады присутствию россиян в гонке»

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Гонщик Никита Мазепин заявил, что участники гонки «24 часа Дубая» рады присутствию в соревнованиях российских пилотов.

«Атмосфера очень приветливая. «24 часа в Дубае» считаются Кубком мира, потому что все лучшие гонщики данной дисциплины съезжаются сюда, — цитирует ТАСС Мазепина. — Уровень соперничества высокий, тут хочется процитировать своего отца, который стал президентом Федерации водных видов спорта России: «Чемпионат мира по плаванию не является полноценным без российских спортсменов». И тут можно провести аналогию. В автогонках очень много сильных русских спортсменов, занимающих лидирующие позиции, и без них проводить соревнования на основе политических и неоднозначных решений неполноценно. Гонщики из других стран это понимают. Так что все очень рады, что мы здесь и примем участие в соревнованиях».

Гонка «24 часа Дубая», в которой участвует Мазепин, завершится 12 января.

Источник: ТАСС
Никита Мазепин
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