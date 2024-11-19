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19 ноября, 22:50

Никита Мазепин о Шварцмане: «Не считаю его российским гонщиком»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин считает, что российская школа картинга является лучшей в мире.

«Кто из наших пилотов может попасть в «Формулу-1» в ближайшее время? Роберт Шварцман? Я не могу назвать его нашим пилотом, потому что он сделал выбор в пользу другой страны. Если бы ваш вопрос звучал про израильских гонщиков, то я бы отметил его. Что касается россиян, то трудно ответить на этот вопрос, потому что количество наших талантливых гонщиков сейчас зашкаливает. Русская школа картинга, на мой взгляд, является лучшей в мире. Когда я занимался [картингом], то мог только мечтать о таких условиях. Поэтому готовы ли наши спортсмены быть лучшими на мировой арене автоспорта? Точно да. Готова ли мировая общественность и позволят ли их политические регуляторы допустить россиян до мировых серий? По моим оценкам, сегодня, к сожалению, нет», — отметил «СЭ» Мазепин.

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Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года. С сезона-2025 он будет выступать за команду «Према» в «Индикаре».

Никита Мазепин
Роберт Шварцман
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