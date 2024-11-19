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19 ноября, 23:10

Мазепин — о съемках в сериале: «Проникся глубочайшим уважением к профессии актера»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал о съемках в популярном российском сериале.

«Когда мне предложили поучаствовать в съемках сериала «Беспринципные», это было неожиданно. Однако отказаться я не мог. Во-первых, дружу с Александром Цыпкиным и являюсь большим поклонником его таланта. Во-вторых, было интересно попробовать себя в новом амплуа. Да, я уже снимался в Drive to Survive (фильм Netflix о «Формуле-1». — Прим. «СЭ»), однако это был документальный проект. Игровое кино — совсем другая история. Это колоссальное количество повторных дублей одной и той же картинки. Недолго поучаствовав в этом процессе, я проникся глубочайшим уважением к профессии актера. Понял, насколько это тяжелый труд. При этом если меня еще раз позовут, с удовольствием приму приглашение».

Бывший гонщик &laquo;Формулы-1&raquo; Никита Мазепин. «Я стал более экологично полезным человеком для общества». Откровенный разговор с Никитой Мазепиным

В 2022 году российский гонщик потерял место в «Хаасе» после того, как команда решила расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.

Никита Мазепин
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