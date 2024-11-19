Никита Мазепин планирует выступить на чемпионате России по практической стрельбе

Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал о своих увлечениях помимо автоспорта.

«Я увлекся практической стрельбой и в следующем году планирую выступить в чемпионате России. Занимаюсь ею два раза в неделю. Также начал два раза в неделю играть в хоккей. Оставшиеся три дня посвящаю триатлону. Планирую выступить на Ironman в 2025 году, а для этого нужна очень качественная подготовка», — подчеркнул «СЭ» Мазепин.

В 2022 году российский гонщик потерял место в «Хаасе» после того, как команда решила расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.