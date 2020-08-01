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Никита Мазепин: «Невероятно счастлив. Не только за себя, но и за команду»

19:01
Никита Мазепин. Фото twitter.com/FIA_F2.
Никита Мазепин. Фото twitter.com/FIA_F2.

Российский гонщик Никита Мазепин одержал победу в первой гонке великобританского этапа «Формулу-2» на автодроме «Сильверстоун». Для него эта победа стала дебютной в серии.

— Я невероятно счастлив. Не только за себя, но и за команду, — цитирует Мазепина Twitter «Формулы-2». — Сезон для нас начался непросто, но теперь мы набираем обороты. Хотя все сложилось не так просто, как кажется.

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