Никита Мазепин будет выступать за Hitech GP в «Формуле-2»

Никита Мазепин выступит за Hitech GP в чемпионате мира класса «Формула-2» в сезоне 2020, сообщает Autosport.com. 20-летний Мазепин несколько лет выступал за Hitech GP в «Формуле-3» в 2016 году.

— Я рад присоединиться к Hitech GP в их первом сезоне в «Формуле 2», — цитирует Autosport.com Мазепина. — Я с нетерпением жду этого вызова, и сезон, несомненно, будет увлекательным, учитывая обновления шасси и появление 18-дюймовых колёс.

Первая этап «Формулы-2» состоится в Бахрейне, он будет проходить с 21 по 22 марта.