Никита Мазепин будет выступать за Hitech GP в «Формуле-2»
15:59
Никита Мазепин выступит за Hitech GP в чемпионате мира класса «Формула-2» в сезоне 2020, сообщает Autosport.com. 20-летний Мазепин несколько лет выступал за Hitech GP в «Формуле-3» в 2016 году.
— Я рад присоединиться к Hitech GP в их первом сезоне в «Формуле 2», — цитирует Autosport.com Мазепина. — Я с нетерпением жду этого вызова, и сезон, несомненно, будет увлекательным, учитывая обновления шасси и появление 18-дюймовых колёс.
Первая этап «Формулы-2» состоится в Бахрейне, он будет проходить с 21 по 22 марта.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/formula-2/61009-nikita-mazepin-vystupit-za-hitech-gp-v-novom-sezone-formuly-2
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