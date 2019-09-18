Напарником Хартли в Dragon Racing будет Мюллер

Американская команда Dragon Racing определилась с составом на шестой сезон «Формулы-Е», который стартует гонками 22 и 23 ноября в Саудовской Аравии. Как сообщает официальный сайт команды, напарником экс-пилота «Формулы-1» «Торо Россо» Брендона Хартли станет швейцарец Нико Мюллер, который ранее выступал в DTM. 27-летний Мюллер был резервным пилотом «Ауди» и работал на симуляторе.

Ранее команда DS Techeetah объявила, что напарником Жана-Эрика Верня станет Феликс Антонио Да Коста.