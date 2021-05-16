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На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не влетел в толпу зрителей

11:46

Во время ралли «Пикник» в Ленинградской области чуть произошла авария, которая могла закончиться трагедией, сообщает Telegram-канал Baza.

На одном из поворотов автомобиль участников из Карелии сильно занесло и пилот не справился с управлением. Машина чуть не протаранила толпу зрителей.

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