На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не влетел в толпу зрителей

Во время ралли «Пикник» в Ленинградской области чуть произошла авария, которая могла закончиться трагедией, сообщает Telegram-канал Baza.

На одном из поворотов автомобиль участников из Карелии сильно занесло и пилот не справился с управлением. Машина чуть не протаранила толпу зрителей.