На новом российском автодроме «Игора Драйв» прошли первые в истории гонки

На автотрассе «Игора Драйв» под Петербургом состоялся второй этап российской серии мотогонок Motoring. Соревнование, в котором принимают участие пилоты из различных российских серий, включая Superbike и Endurance, стало первым полноценным гоночным уик-эндом в истории автодрома.

В главном классе Superstock 1000 (объем моторов 1000 кубических сантиметров) выиграл представитель Казахстана Макар Юрченко. Это одна из главных звезд чемпионата, который выступает в Moto3 — младшей серии MotoGP. За девять кругов гонки он выиграл пять секунд у Антона Еремина, третьим пришел Дмитрий Седин в 8,6 секунды. Отметим, что в других классах успешно выступили девушки, соревновавшиеся наравне с мужчинами — на их счету два «серебра».

Результаты уик-энда в других классах:

Superstock 600. 1. Евгений Семенович. 2. Денис Колпаков. 3. Антон Безшляга.

Motorrika R3 Cup/Supersport 300. 1. Владимир Болкунов. 2. Анастасия Белякова. 3. Вячеслав Касаткин.

Road Cup 600/1000. 1. Сергей Ковшик. 2. Анастасия Шевнина. 3. Виктор Щукин

Следующий этап серии состоится 22 — 23 июля на трассе «Нижегородское кольцо». А «Игора Драйв» на этой недели примет первые автоспортивные соревнования — этап РСКГ. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь. (Дмитрий Кузнецов)