Сегодня на автодроме «Игора Драйв» начинаются тренировки накануне второго этапа чемпионата СМП РСКГ. Эта престижная серия 25-26 июля проведет на новом треке под Санкт-Петербургом первые в его истории соревнования. Перед стартом трассу оценил петербургский пилот Клим Гаврилов.

— Мне сложно сравнить эту трассу с чем-то, где я ездил раньше — а я наряду с российскими автодромами ездил в Монце, в Спа, в Валлелунге, то есть имею представление о европейских треках. Что именно производит впечатление? Во-первых, рельеф, — приводит слова Гаврилова motorsport.com. — Сам по себе большой перепад высот не уникален даже для России, но «на ушах» лететь под горку к повороту, похожему на шпильку мне еще ни разу не приходилось. А во-вторых, здесь нет, скажем так, изолированных поворотов — каждый является частью какой-то связки, и его надо проходить с учетом того, как твои действия повлияют на скорость в конце этой связки.

«Игора» чуть медленнее Сочи. Но в Сочи ты вышел из очередного поворота — и на какое-то время можешь расслабиться. Здесь же в некоторых связках буквально не вздохнуть — долго едешь в напряг. Напряг это и чисто физический (сделать все точно, не пережать педаль, не повернуть руль сильнее чем надо), и психологический. Замечать мелочи — вроде пыли, которую вытащили на траекторию — тут особо важно. Потому что на другой трассе ты об этой пыли забудешь на следующей прямой, а тут помарка будет давать себя знать еще полкруга. Это увеличивает цену ошибки и требует больше думать, анализировать происходящее — и при подготовке к гонке, и непосредственно на трассе. И это же делает задачу обогнать всех на «Игоре» особенно интересной.