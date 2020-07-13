На автодроме «Игора-Драйв» впервые пройдут соревнования мотогонщиков

Анонсировано расписание первых в истории нового автодрома «Игора-Драйв» мотоциклетных трек-дней и гонок. Они пройдут 18-19 июля в рамках второго этапа International Motoring Cup (IMC).

Уик-энд начнется 17 июля с неофициальных трек-дней, 18 июля — официальный тренировочный день, 19 июля будет состоять из тренировочного, квалификационного и гоночного блоков.

Как сообщают Motogonki.ru, старты пройдут по классам 300-400 куб. см (начало в 16.35), 600 куб. см (начало в 15.15) и 1000 (начало в 15.55) куб. см. Уик-энд завершится гонкой Road Cup. Ее начало намечено на 17.20.

Автодром «Игора-Драйв» -новейший гоночный комплекс в 54 км от Санкт-Петербурга, имеющий омологацию FIA Grade2. 25-26 июля трек примет первое в своей истории соревнование по автоспорту — этап Российской серии кольцевых гонок.