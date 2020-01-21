Mitsubishi Motors в России объявила планы на 2020 год и назвала три самые продаваемые модели

На ежегодной пресс-конференции компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, подвела итоги 2019 года и представила свои планы развития на 2020 год.

Так, с января по декабрь 2019 года было реализовано 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391).

Главными задачами на 2020 год компания считает продолжение стартовавшего в 2019 году обновления дилерской сети в соответствии с новыми стандартами марки, начало сотрудничества с компанией Yandex, а также запуск обновленных моделей — ASX и Pajero Sport.

В 2019 году 27 дилерских центров были переоформлены согласно новым стандартам. Дилерская сеть увеличилась до 112 центров по всей России, 12 из которых открыли свои двери для посетителей впервые. В 2020 году запланировано переоборудование еще 36-ти дилерских центров, расширение дилерской сети не ожидается.

«Кроме того, учитывая непростую рыночную ситуацию, обеспечение доступной цены для клиентов стало более важным для успеха на рынке. В этом смысле Mitsubishi уделяет больше внимания продажам автомобилей с пробегом по программе «Diamond Car». Результаты продаж по этой программе с января по декабрь 2019 года достигли 2 800 автомобилей, что на 5% выше результатов 2018 года. И это не предел для роста», — сообщает пресс-служба компании.

В модельном ряду также ожидаются изменения — весной 2020 года в России появится обновленный ASX. Этот компактный кроссовер занимает третью строчку по объемам продаж не только в России, но и в мире, и играет ключевую роль в стратегии развития бренда. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. Старт продаж в России запланирован на апрель 2020 года.

В декабре в России появится обновленный Pajero Sport. Этот внедорожник пользуется успехом в России и является второй по популярности моделью марки Mitsubishi, после Outlander. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели.

«По результатам 2019 года автомобильный рынок показал падение в 2,3%. Но если смотреть динамику по сегментам, то можно заметить, что продажи компактных и среднеразмерных кроссоверов продолжили расти, — сказал Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус». — Это еще раз доказывает, что выбранная нами стратегия, направленная на развитие модельного ряда SUV, была верной. Эти сегменты и в дальнейшем будут показывать позитивную динамику. В качестве целевого показателя объема продаж на 2020 год мы заявляем более 35 000 новых автомобилей. Учитывая ситуацию на рынке, а также такие факторы, как увеличение ставок утилизационного сбора, мы считаем этот уровень реалистичным и достижимым. В целом, мы позитивно оцениваем возможности автомобильного рынка в России и верим, что этот спад носит временный характер».