Мик Шумахер прокомментировал свою победу в «Формуле-2»

Немецкий гонщик Мик Шумахер высказался о победе в завершившемся сезоне «Формулы-2». 21-летний сын легендарного Михаэля Шумахера не набрал очков в последней гонке сезона, но остался первым в личном зачете. В 2021 году Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в составе «Хааса».

— Я в восторге. Я все еще не понимаю... или пока не чувствую себя чемпионом. Это может занять у меня несколько дней, — цитирует Mundo Deportivo Шумахера. — Я очень благодарен за работу с людьми, у которых я смог чему-то научиться. Они все мои друзья, я их очень люблю. Они лучшие.

Ребята, которые ездили в этом году, были невероятными. Все показали высокий уровень конкуренции. Это было очень тяжело. Я хочу поблагодарить Каллума (Айлотта), а также Роберта (Шварцмана), которые подталкивали меня на протяжении всего сезона. Это заставило меня продолжать работать над собой, проводить дополнительные часы с командой, и именно поэтому мы здесь сегодня и там, где мы закончили. Это все, что я могу сказать.