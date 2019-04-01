Михаил Алешин проведет сезон в гонках на выносливость европейской серии Blancpain GT

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин в сезоне-2019 примет участие в зачете гонок на выносливость европейской серии Blancpain GT.

Алешин будет выступать в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 под номером 72, сообщает пресс-служба SMP Racing. Напарниками Михаила станут итальянский пилот Давидэ Ригон и испанский гонщик Мигель Молина, с которыми они провели предыдущий сезон в Blancpain GT Series.

- Я рад вновь принять участие в Blancpain GT Series, которая всегда отличается высокой конкуренцией, - поделился Михаил Алешин. – Я буду представлять команду SMP Racing на автомобиле Ferrari F488, который обслуживает итальянский коллектив AF Corse. Две эти команды давно и успешно сотрудничают – вместе они выиграли много соревнований в разных классах. Как показал опыт прошлого года, скорость у нашего экипажа высокая, коллектив замечательный, готовый справиться с любыми вызовами. Мои напарники Давидэ Ригон и Мигель Молина – профессиональные пилоты, мы с ними отлично сработались в предыдущем сезоне. Поэтому, думаю, в этом году у нас есть все шансы сложить паззл воедино.

Михаил Алешин будет совмещать участие в этапах Blancpain GT Series с выступлениями в Чемпионате мира по гонкам на выносливость, где он соревнуется за рулем первого российского спортпрототипа высшей категории LMP1 – BR1.

Календарь Blancpain GT Series Endurance Cup в 2019 году:

13-14 апреля – Монца (Италия),

11-12 мая – Сильверстоун (Великобритания),

31 мая – 1 июня – Ле-Кастелле (Франция),

25-28 июля – "24 часа Спа" (Бельгия),

28-29 сентября – Барселона (Испания).