Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о запуске своей гоночной команды в NASCAR.

Команда под названием The Money Racing дебютирует в NASCAR в гонке «500 миль Дайтоны», а также примет участие в еще нескольких гонках сезона-2022. За команду Мейвезера будет выступать гонщик Кац Грала под номером «50».

«Я люблю быстрые машины и соревнования. Я знаю, что в NASCAR будет непросто, но простые занятия я считаю недостойными. Думаю, что переход в автоспорт — отличный вариант для развития бренда Мейвезера», — приводит официальный сайт NASCAR слова Мейвезера.

Гонка «500 миль Дайтоны» состоится 20 февраля.