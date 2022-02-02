Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 08:05

Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о запуске своей гоночной команды в NASCAR.

Команда под названием The Money Racing дебютирует в NASCAR в гонке «500 миль Дайтоны», а также примет участие в еще нескольких гонках сезона-2022. За команду Мейвезера будет выступать гонщик Кац Грала под номером «50».

«Я люблю быстрые машины и соревнования. Я знаю, что в NASCAR будет непросто, но простые занятия я считаю недостойными. Думаю, что переход в автоспорт — отличный вариант для развития бренда Мейвезера», — приводит официальный сайт NASCAR слова Мейвезера.

Гонка «500 миль Дайтоны» состоится 20 февраля.

Источник: https://www.nascar.com/news-media/2022/02/01/cup-series-2022-tmt-racing-floyd-mayweather-jr-daytona-500-kaz-grala/
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер шестикратный чемпион ралли «Дакар» Лопрайс
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости