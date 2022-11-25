Мазепин заявил, что в 2023 году выступит в новой для себя автоспортивной дисциплине

Россиянин Никита Мазепин рассказал, что выступит в новой для себя дисциплине автоспорта за пределами страны в 2023 году.

«Я считаю, что у меня есть определенная социальная миссия, которой я занимаюсь, и мне это приносит большое удовольствие. Помимо этого, я буду выступать в следующем году в новой для себя дисциплине, вне нашей страны, но пока подписей нет на руках, я не могу вам об этом сказать», — приводит слова Мазепина ТАСС.

23-летний россиянин выступал в «Формуле-1» в 2021 году в составе «Хаас». 5 марта американский коллектив расторг контракт с Мазепиным из-за политической ситуации. В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-рейда «Шелковый Путь» в зачете мотовездеходов в составе Snag Racing Team.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.