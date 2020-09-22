Мазепин рассказал о конкуренции в «Формуле-2»

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix, объяснил плотные результаты в общем зачете.

«Первая причина в том, что в этом году, на мой взгляд, у нас один из сильнейших составов гонщиков в истории Формулы 2, — отметил пилот Hitech Grand Prix в интервью пресс-службе Автодрома Сочи. — Одновременно в чемпионате участвуют и опытные пилоты, и молодые, что, наверное, не совсем напоминает предыдущие годы. Вторая причина — в этом году у нас обновились колеса. Колесные диски стали 18-дюймовыми. Соответственно, все команды начинали с нуля, и не у всех был опыт работы с такими шинами. Естественно все ошибались, кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. Из-за этого все набрали примерно одинаковое количество очков».

На данный момент Мазепин занимает пятое место в общем зачете «Формулы-2» (127 очков). Лидирует Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера — 161 балл.