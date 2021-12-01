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«МАЗ» не примет участие в гонке «Дакар» 2022 года

19:48
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Организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании официально подтвердили, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в гонке 2022 года.

«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для «МАЗ» юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе компании A.S.O.

Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачета, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/auto/news-4529611-organizatory-dakara-podtverdili-chto-maz-ne-dopuschen-do-gonki-iz-za-sankcij.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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