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Маркелов займет место погибшего Юбера на этапах в Сочи и Абу-Даби

11:37

Российский пилот Артем Маркелов проведет концовку сезона «Формулы-2» в составе команды «Арден», за которую выступал погибший в Спа Антуан Юбер, сообщает Motorsport.

Маркелов проведет два этапа, в Сочи и Абу-Даби. В этом году россиянин на постоянной основе выступает в японской «Суперформуле», но уже выходил на старт гонок «Формулы-2» на этапе в Монако. Тогда его на один уик-энд пригласила команда «MP Моторспорт», чей пилот Джордан Кинг не смог выступить в Монте-Карло из-за участия в Indy 500.

Напомним, что вторая гонка девятого этапа «Формулы-2» в Бельгии была отменена после смерти Антуана Юбера. Гонщик на повороте потерял управление и врезался в отбойник. После этого еще один пилот Хуан Мануэль Корреа врезался в него и разбил болид француза.

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