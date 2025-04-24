«Макларен» покинет «Формулу E» перед сезоном-2026/27

«Макларен» покинет «Формулу E», чтобы сконцентрироваться на гонках на выносливость.

The Race сообщает, что «Макларен» в «Формуле E» придется сменить название и найти нового партнера перед переходом на четвертое поколение болидов в сезоне-2026/27.

Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун уже сообщил руководителю команды Иэну Джеймсу о предстоящем уходе марки из чемпионата.

Соглашение «Макларен» с Неомом — проектом города будущего в Саудовской Аравии и титульным спонсором команды в «Формуле E» действует до 2026 года и включает опцию продления еще на четыре года. Однако, как утверждается, эта опция активирована не будет. Именно это подтолкнуло «Макларен» к решению сосредоточиться на гонках на выносливость. В апреле британская команда объявила об участии в чемпионате WEC с 2027 года.