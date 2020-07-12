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Лундгор выиграл воскресную гонку «Формулы-2», Шварцман сошел на первом круге

14:11
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На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая гонка «Формулы-2» этапа «Гран-при Штирии». Ее победителем стал Кристиан Лундгор из команды ART Grand Prix, одержавший первую в карьере победу в «Ф-2».

Победитель вчерашней гонки россиянин Роберт Шварцман сошел с дистанции на первом круге после того, как его развернуло в первом повороте. Его напарник Мик Шумахер также не финишировал, на его болиде сработал огнетушитель.

Никита Мазепин финишировал восьмым, Артем Маркелов стал лишь шестнадцатым.

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