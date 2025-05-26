Леклер объяснил, почему не планирует участвовать в «Инди-500»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о возможном участии в легендарной гонке «Инди-500», чей 108-й розыгрыш завершился накануне.

«Я даже не смотрел саму гонку — у нас в этот день были долгие совещания с командой. Участвовать в будущем? Это безумные соревнования! Мы обсуждали это с Оскаром Пиастри. Думаю, это не для меня — там другой уровень экстрима.

Я счастлив в «Ф-1» и полностью сосредоточен на ней. А когда карьера здесь завершится, мечтаю вместе с братом выступить в «24 часах Ле-Мана». Вот два проекта, которые меня по-настоящему вдохновляют. Но я искренне уважаю тех, кто рискует в «Инди-500», приводит слова Леклера GPblog.

Следующий этап сезона «Формулы-1» пройдет с 30 мая по 1 июня в Барселоне.