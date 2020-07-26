Ладыгин и Петухов выиграли 2-й этап СМП РСКГ в классах «Туринг» и «Супер-продакшн»

Кирилл Ладыгин выиграл второй этап СМП РСКГ в зачете «Туринг». Вторым стал Дмитрий Брагин, отыгравший несколько позиций. А вслед за ними оказался Алексей Дудукало, который блестяще стартовал и опередил сразу несколько соперников.

На втором круге из-за столкновения и Владимира Горлача и схода Ильи Обжигалова на трассе появился автомобиль безопасности — к тому времени в тройку лидеров младшего зачета входили Андрей Петухов, Владислав Незванкин и Николай Виханский.

Заезд возобновился только на 8 круге, однако изменения в лидерах не произошло. Пятерка в «Туринге» выглядит так: Ладыин, Брагин, Дудкало, Кальманович, Лукашевич. В «Супер-продакшн» — Петухов, Незванкин, Виханский, Антипов и Лебедев.