Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Ладыгин и Петухов выиграли 2-й этап СМП РСКГ в классах «Туринг» и «Супер-продакшн»

14:28
Второй этап СМП РСКГ.
Второй этап СМП РСКГ.

Кирилл Ладыгин выиграл второй этап СМП РСКГ в зачете «Туринг». Вторым стал Дмитрий Брагин, отыгравший несколько позиций. А вслед за ними оказался Алексей Дудукало, который блестяще стартовал и опередил сразу несколько соперников.

На втором круге из-за столкновения и Владимира Горлача и схода Ильи Обжигалова на трассе появился автомобиль безопасности — к тому времени в тройку лидеров младшего зачета входили Андрей Петухов, Владислав Незванкин и Николай Виханский.

Заезд возобновился только на 8 круге, однако изменения в лидерах не произошло. Пятерка в «Туринге» выглядит так: Ладыин, Брагин, Дудкало, Кальманович, Лукашевич. В «Супер-продакшн» — Петухов, Незванкин, Виханский, Антипов и Лебедев.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2397/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир