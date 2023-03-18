Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

18 марта, 10:38

Квят занял третье место в гонке «1000 миль Себринга» в классе LMP2

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Квят (справа) после гонки в Себринге.
Фото Global Look Press

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят дебютировал за команду Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Квят принял участие в гонке «1000 миль Себринга», которая проходила во Флориде (США). Экипаж россиянина, итальянца Мирко Бортолотти и француженки Дориан Пин занял третье место в классе LMP2 и девятое место в общем зачете вне зависимости от категории. Команда прошла дистанцию за 8 часов, 1 минуту и 3,209 секунды.

Победителями гонки в общем зачете стали представители команды Toyota Gazoo, в составе которой выступили японец Камуи Кобаяси, аргентинец Хосе Мария Лопес и британец Майк Конвей. Они проехали гонку за 8 часов и 19,877 секунды. Вторую строчку занял еще один экипаж Toyota Gazoo, который представляли швейцарец Себастьян Буэми, новозеландец Брендон Хартли и японец Рио Хиракава (отставание +2,168 секунды). На третьем месте — итальянец Антонио Фуоко, испанец Мигель Молина и датчанин Никлас Нильсен из Ferrari AF, отставшие от победителя на 2 круга.

Экипаж Квята проиграл победителям 9 кругов.

Следующая гонка сезона в WEC пройдет в Портимау (Португалия) 16 апреля.

Даниил Квят
1
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский гонщик Саморуков дебютировал в американском чемпионате по дрэг-рейсингу

Квят о подиуме в дебютной гонке WEC: «Неплохое начало сезона»
Новости
RSS RSS
Все новости