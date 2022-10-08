Квят стал 24-м в квалификации NASCAR Xfinity в Шарлотте

Российский пилот команды «Сэм Хант» Даниил Квят завершил дебютную для себя квалификацию в серии NASCAR Xfinity.

По итогам квалификации Квят начнет гонку с 24-го места. Обладателем поул-позиции стал Эй Джей Олмендингер.

Гонка NASCAR Xfinity на ровале в «Шарлотте» состоится сегодня, 8 октября. Начало заезда — в 22.30 мск.

Также 8-9 октября 28-летний россиянин примет участие в высшем дивизионе NASCAR Cup Series, которая проходит параллельно с Xfinity Series, за команду «Хезеберг».