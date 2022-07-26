Квят прошел процедуру подгонки сиденья для участия в NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят ведет подготовку к дебюту в NASCAR.

Пилот опубликовал у себя в соцсетях фотографию, на которой он проходит процедуру подгонки сиденья в машине.

Даниил Квят. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Квят будет выступать за команду Team Hezeberg, при этом официально о подписании контракта со спортсменом еще не объявлялось.

Ожидается, что Квят дебютирует в NASCAR на дорожной конфигурации «Индианаполиса» 31 июля или на трассе «Уоткинс-Глен» 21 августа.