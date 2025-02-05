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Сегодня, 17:15

Квят примет участие в свободных заездах «Формулы-Е»

Алина Савинова
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Российский пилот Даниил Квят выступит в свободных заездах для новичков «Формулы-Е» в составе команды «Пенске».

Тестовые заезды будут проходить в Джидде (Саудовская Аравия). Квят проведет 40-минутную сессию на трассе, а также тренировку на симуляторе.

«Я очень рад присоединиться к команде для участия в практике новичков. Я впервые буду управлять болидом нового поколения GEN3 Evo «Формулы-E», и мне не терпится опробовать его на трассе. Я уже знаком с некоторыми людьми в команде, что делает этот опыт еще более захватывающим!» — приводит пресс-служба команды слова Квята.

Россиянин выступал в «Формуле-1» в 2014—2017 и в 2019-2020 годах, где представлял команды «Редд Булл» и «Торо Россо» (впоследствии — «Альфа Таури»).

В ноябре 2024-го 30-летний пилот одержал победу над беспилотным болидом в гонке «ИИ против человека», которая состоялась на автодроме «Судзука» в Японии.

Даниил Квят
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