Кузьминов выиграл два заезда второго этапа СМП РСКГ на «Игора Драйв»

На «Игора Драйв» прошел второй заезд второго этапа чемпионата СМП РСКГ.

Павел Кузьминов одержал вторую подряд победу. Он стартовал пятым, но уже на первом круге вышел в лидеры.

Ставший вторым Александр Дударев поднялся с шестой позиции.

Сергей Тихомиров потерял позицию, отбил атаки Александра Черняка и сперва закрепился на третьем месте, но получил наказание drive through и после проезда по питлейн выбыл из борьбы за подиум.

Третьим стал Иван Пугачев, отыгравший пять позиций.