Кузьминов выиграл два заезда второго этапа СМП РСКГ на «Игора Драйв»
12:57
На «Игора Драйв» прошел второй заезд второго этапа чемпионата СМП РСКГ.
Павел Кузьминов одержал вторую подряд победу. Он стартовал пятым, но уже на первом круге вышел в лидеры.
Ставший вторым Александр Дударев поднялся с шестой позиции.
Сергей Тихомиров потерял позицию, отбил атаки Александра Черняка и сперва закрепился на третьем месте, но получил наказание drive through и после проезда по питлейн выбыл из борьбы за подиум.
Третьим стал Иван Пугачев, отыгравший пять позиций.
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