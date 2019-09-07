Корреа введен в искусственную кому

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, ранее перевезенный в Лондон для продолжения восстановления после аварии в бельгийском Спа, введен в состояние искусственной комы, информирует Spiegel.

У него острая дыхательная недостаточность, поэтому пилот подключен к аппарату жизнеобеспечения. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Во время гонки «Формулы-2» Корреа врезался в болид Антуана Юбера, который от полученных травм скончался. Сам Корреа был доставлен в больницу Льежа, где перенес длительную операцию, поскольку у него оказались сломаны ноги и поврежден позвоночник.