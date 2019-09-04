Корреа, в столкновении с которым погиб Юбер, перевезен из бельгийской больницы в британскую

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа перевезен в Великобританию для продолжения восстановления после аварии в бельгийском Спа. Во время гонки «Формулы-2» Корреа врезался в болид Антуана Юбера, который от полученных травм скончался. Сам Корреа был доставлен в больницу Льежа, где перенес длительную операцию, поскольку у него оказались сломаны ноги и поврежден позвоночник.

До сегодняшнего дня он находился в отделении интенсивной терапии в больнице Льежа. Как сообщает GPToday, теперь его перевезли в Великобританию, где он также будет находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением специализированной команды врачей.