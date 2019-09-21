Корреа, участвовавший в аварии со смертельным исходом, выведен из комы

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа выведен из состояния искусственной комы, в которую был помещен для восстановления легкие и нормализовать внутреннее состояние. Напомним, Корреа стал участником страшной аварии в гонке «Формулы-2» в Спа 31 августа. Он столкнулся на высокой скорости с Антуаном Юбером, который в этой аварии погиб. Корреа же была проведена операция на позвоночнике и ногах. Сначала он находился в Бельгии, а 3 сентября его перевезли в Лондон.

Как сообщает AFP, врачи планируют провести длительную операцию, чтобы сохранить все двигательные способности Корреа, но предварительно для этого ему нужно было побыть в состоянии искусственной комы, чтобы легкие выдержали длительную операционную процедуру.