Корреа потребуется год на выздоровление после аварии в Спа

Американский пилот «Формулы-2» Хуан Мануэль Корреа из команды Sauber Junior Team by Charouz перенес хирургическое вмешательство на травмированной ноге. 17-часовая операция по восстановлению правой ноги прошла в Лондоне.

Корреа получил перелом обеих ног и травму позвоночника в первой гонке этапа «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии 31 августа. Гонщика на вертолете доставили в больницу, где ему сделали операцию, позже его доставили в Лондон.

Пресс-служба гонщика опубликовала заявление, в котором говорится, что врачи сочли операцию успешной, а последующие трое суток были решающими для его здоровья. Для полного выздоровления ему потребуется минимум год.

Врачи ожидают, что Корреа сможет покинуть больницу примерно через шесть недель, а затем встанет на путь выздоровления. Его следующий год будет посвящен физической терапии, реабилитации и корректирующих операций с целью полного восстановления правой ступни и голеностопного сустава.