Команда Ward Racing расторгла контракт с 15-летним российским гонщиком после скандала

Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с гонщиком Артемом Северюхиным. Это случилось после скандала, в который попал 15-летний россиянин.

«Ward Racing осуждает действия пилота Артема Северюхина как проявление неспортивного поведения, недопустимое нарушение этического и морального спортивного кодекса, и объявляет о невозможности продолжения дальнейшего сотрудничества и расторжении контракта», — говорится в заявлении команды.

Ранее Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении 15-летнего российского гонщика.

Артем Северюхин уже принес извинения за свой поступок и заявил о «готовности понести наказание».