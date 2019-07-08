Команда Петрова, Сироткина и Баттона не примет участия в новом сезоне

Команда SMP Racing не примет участия в FIA WEC-2019/20. В сезоне-2018/19 экипажи команды пять раз поднимались на подиумы. На "24 часах Ле-Мана" команда в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна заняла третье место.

- Для нас это был сложный сезон, - цитирует ТАСС руководителя программы развития Бориса Ротенберга. - Мы много работали над нашей машиной BR1. В результате мы смогли показать и доказать всем, что российская команда, российские пилоты и российский автомобиль способны достигать высших результатов в самых сложных мировых чемпионатах и таких престижных гонках, как "24 часа Ле-Мана". Это заслуга всех, кто принимал участие в этом амбициозном проекте - пилотов, команды, дизайнеров BR Engineering и Dallara. Мы всегда стремились только к победе и считаем, что мы ее завоевали, достигнув максимально возможного результата в сложившихся условиях.

После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в WEC. В сезоне-2019/20 команда не будет принимать участия в чемпионате.

В состав SMP Racing, помимо упомнянутых Алешина, Петрова и Вандорна, входят такие гонщики, как Сергей Сироткин и чемпион "Формулы-1" сезона-2009 Дженсон Баттон.