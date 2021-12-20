Команда «Камаз-мастер» отправится на ралли-марафон «Дакар» 26 декабря

Руководитель команды Владимир Чагин рассказал о ближайших планах.

«В следующем году «Дакар» начнется 1 января, он стартует в третий раз в Саудовской Аравии — это интересная, уникальная своими ландшафтами, культурой страна. Наша техника уже на территории Саудовской Аравии, она готова. Команда проходит тренинги, обучающие семинары, тренировки по быстрому обслуживанию машин, физическую подготовку. Мы в ожидании вылета, он состоится 26 декабря.

«Команду будут представлять четыре экипажа, два из них на новых автомобилях. Эта миссия доверена действующему чемпиону «Дакара» Дмитрию Сотникову и пятикратному победителю ралли-марафона Эдуарду Николаеву», — сказал Чагин.

Ралли-марафон «Дакар» пройдет с 2 по 14 января. 1 января состоится пролог гонки.