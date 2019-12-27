Команда G-Drive Racing подвела итоги сезона

В завершившимся сезоне 2019 года российская команда G-Drive Racing в очередной раз подтвердила статус одного из сильнейших коллективов в гонках на выносливость. Экипаж № 26 за рулем прототипа Aurus одержал три победы (в Италии, Испании и Китае) и в общей сложности пять раз поднимался на подиум. Таким образом, G-Drive Racing установила новый рекорд категории LMP2 — на счету российской команды 26 побед в международных гонках на выносливость.

По итогам чемпионата ELMS российская команда — вице-чемпион. Финальная гонка в Португалии, где все и решалось, преподнесла серьезные испытания всем участникам и неожиданный финал.

«Финальная гонка была очень напряженной из-за многочисленных происшествий, желтых флагов и выездов на трассу машины безопасности. А в конце драматизма добавил штраф, выписанный судьями нашему экипажу. Что в итоге и помешало нам выиграть титул пятый год подряд. Несмотря на это, команда достойно провела сезон, мы сражались до самого конца, но обстоятельства оказались против нас — такое бывает в гонках. В любом случае, вице-чемпионское звание — это хороший результат, который гарантирует нам участие в марафоне в Ле-Мане в следующем году, поскольку приглашение на легендарную суточную гонку получают две лучшие команды по итогам сезона ELMS.», — отметил менеджер и пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов.

«Вся команда сильно провела этот год. И мы очень признательным всем нашим болельщикам за поддержку, — добавляет Русинов. — В 2020 году мы будем еще сильнее, а подготовку к будущему сезону мы уже начали на тестах на следующий же день после гонки в Бахрейне»

Напомним, что российская команда успешно представляет нашу страну в международных гонках на выносливость не первый год. С 2013 года G-Drive Racing с регулярно поднимается на подиумы гонок. В 2015 году команда стала чемпионом мира по гонкам на выносливость в категории LMP2. А с 2016 по 2018 регулярно выигрывала европейский чемпионат (ELMS) в своей категории. Выступление команды в автогонках служит еще и полигоном для испытания топлива партнера команды — G-Drive от «Газпром нефти» — что помогает тестировать его характеристики и использовать полученные данные на производстве.