Иван Мюллер стал первым в истории «Сочи Автодрома» победителем квалификации FIA WTCR

На «Сочи Автодроме» 27 ноября прошли заезды Кубка мира WTCR. Ранее эта престижная гоночная серия, появившаяся в таком формате в 2018 году, еще не была представлена в России.

Соревнование началось с первой свободной практики. Лучшее время показал бельгиец Жиль Магнус на Audi RS3 LMS из команды Comtoyou DHL Team Audi Sport — 2 минуты 18.544 секунды.

Во второй практике на первой строчке протокола оказался бельгиец Ян Эрлаше. Представитель команды Cyan Racing Lynk & Co на своем Lynk & Co 03 TCR проехал круг за 2 минуты и 30.467.

Собравшиеся на Главной трибуне Сочи Автодрома зрители воочию увидели и представителей России., получившей Wildcard для участия в финальном этапе FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, Кирилл Ладыгин и не смогли показать высокие результаты. Лучшее российское время продемонстрировала Lada Vesta Sport TCR Митяева — в первой попытке он стал 18-м, его напарник — 21-м. Во втором заезде россияне совершили рокировку, показав 19-й и 20-й результаты.

Настоящая борьба на трассе началась в квалификации. В первом сегменте пилот отечественной команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин уступил четырехкратному чемпиону мира Ивану Мюллеру (Cyan Racing Lynk & Co) более четырех секунд, а Михаил Митяев — более пяти.

Мюллер после трех квалификационных заездов стал быстрейшим пилотом — 2.29.624, и вместе с поулом завоевал 10 дополнительных очков в личный зачет. Следом за ним расположился испанец Микаэль Аскона на Cupra Leоn Competiciоn TCR, тройку замкнул аргентинец Нестор Джиролами на Honda Civic Type R TCR. Лидер сезона Эрлаше по итогам квалификации увеличил свое преимущество в личном зачете до 37 очков.

Две гонки заключительного этапа сезона, в котором определятся победители личного и командного зачетов, состоятся в воскресенье, 28 ноября.