«Игора Драйв» открыл продажу билетов на этап серии DTM

Комплекс «Игора Драйв» объявил о старте продаж билетов на российский этап международной гоночной серии DTM, который пройдет 29-31 мая этого года. Этап одной из самых популярных гоночных серий станет первой международной гонкой на кольцевой трассе под Санкт-Петербургом. Помимо 600-сильных болидов Audi, BMW и Aston Martin, зрители увидят и автомобили участников гонок поддержки — женской международной серии W Series и двух классов Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ — Туринг (TCR Russia) и GT4.

Первый период продаж, который продлится с 23 января до 29 февраля, предполагает скидки на билеты от 20 до 30 процентов в зависимости от категории. В пятницу поклонники автоспорта получат уникальную возможность увидеть самые первые заезды болидов на новой трассе. Гонщики ознакомятся с конфигурацией трека уже не по схемам, а в боевом режиме, будут зафиксированы первые показатели времени прохождения круга, инженеры определятся с гоночной стратегией и тактикой пит-стопов.

Гоночный уикенд на «Игора Драйв» — это не только соревнования, но и фестиваль активного отдыха для всех зрителей: молодежи, семей с детьми и всех фанатов автоспорта. Обладатели субботних билетов и билетов на уикенд смогут посетить концерт на территории комплекса «Игора Драйв». В субботу и воскресенье пройдут автограф-сессии гонщиков, прогулки для зрителей по пит-лейн, а в паддоке, который открыт для всех болельщиков, гости смогут увидеть подготовку болидов к соревнованиям.

В рамках этапа DTM на территории комплекса будут организованы несколько развлекательных зон, Fan Village с продажей сувениров и атрибутики гоночных команд. В двухдневную шоу-программу войдут шоу стантрайдеров, авто- и мотовыставка, детская анимация, конкурсы, интерактивные развлечения. Подробности развлекательной программы организаторы объявят позднее.