«Игора Драйв» объявила набор спортивных маршалов

Комплекс «Игора Драйв» объявил набор спортивных маршалов для работы на гоночных трассах (шоссейно-кольцевая, картинговая, трассы для ралли-кросса и мотокросса).

Задачами маршалов станут обеспечение безопасности на трассах во время заездов, контроль соблюдения правил всеми участниками гоночного процесса, информирование о всех инцидентах и происшествиях во время заездов.

Главными требованиями к кандидатам являются возраст от 18 лет, интерес к автоспорту. Знания правил и опыт судейства автоспортивных соревнований приветствуются.

Поклонники автоспорта, которые мечтают стать частью команды «Игора Драйв», могут направить свои заявки на электронную почту: info@drive.igora.ru (указав в теме письма «Маршал» и ФИО соискателя).

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии с мировыми стандартами. Зрительская зона позволяет разместить более 50 тысяч человек. Комплекс «Игора Драйв» формирует единую территорию с всесезонным курортом «Игора», где есть развитая инфраструктура для зимнего и летнего отдыха, активного досуга для широкой аудитории.