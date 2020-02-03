«Хонда» отказалась сотрудничать с Фернандо Алонсо на «500 милях Индианаполиса»

Переговоры Фернандо Алонсо с командой «Андретти Автоспорт» сорвались, сообщает Autosport.com со ссылкой на Racer. По информации источника, испанский пилот практически договорился о выступлении за коллектив в гонке «500 миль Индианаполиса» гоночной серии «Индикар», однако в ситуацию вмешалась «Хонда». Японский концерн является поставщиком двигателей для «Андретти Автоспорт» и имеет право голоса при выборе гонщиков. Как сообщает издание, «Хонда», возможно, до сих пор не простила Алонсо его высказывания в свой адрес в бытность пилотом «Макларена» с 2015 по 2017 год. В тот период испанец часто публично критиковал японскую компанию, являвшуюся поставщиком моторов для британской команды.